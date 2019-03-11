Лакерник: парное катание пока не может быть широко представлено на Универсиадах

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Небольшое количество спортивных пар, участвовавших в Универсиаде в Красноярске, обусловлено возрастными нюансами дисциплины. Об этом журналистам рассказал вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник.

В соревновании спортивных пар на Всемирных студенческих играх было представлено всего четыре номера. Три пары - Алиса Ефимова и Александр Коровин, Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот, а также Александра Кошевая и Дмитрий Бушланов представили Россию, Жансая Адыханова и Абиш Байтканов - Казахстан. Чемпионами Универсиады стали Ефимова и Коровин.

"Ждать большого количества спортивных пар на Универсиаде не имеет смысла - причина в возрастных нюансах, - рассказал Лакерник. - Так складывается, что в парах партнеры достаточно взрослые, а девушки молоды - пар, примерно равных по возрасту, немного. Спортсмены на

Универсиаде должны быть студентами от 18 до 25 лет, что сильно сужает рамки выбора. Парное катание хорошо развито в США, России, Канаде, немного в Китае, поэтому нужно расширять общую географию - тогда и состав участников на Универсиадах в парном катании будет более представительным".