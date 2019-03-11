Фристайлистка Мальцева назвала тяжелыми соревнования по ски-кроссу на Универсиаде

Мальцева завоевала золото в ски-кроссе на Универсиаде, серебро у россиянки Анны Антоновой, бронза у чешской спортсменки Клары Каспаровой. Россиянка Виктория Завадовская заняла четвертое место. Участники полуфиналов соревнований определялись по круговой системе заездов, в результате которой каждая спортсменка должна была встретиться с каждой из соперниц.

"Очень тяжело было сегодня из-за новой системы, нам пришлось ехать восемь раз по трассе. За счет того, что мы много выступали в этом сезоне, это стало дополнительной нагрузкой. Мне понравилась эта система, но ее нужно применять на более коротких трассах. У нас в ски-кроссе есть так называемый спринт, который рассчитан примерно на 30 секунд, вот на таких трассах эта система была бы идеальной", - считает Мальцева.

"Финал сегодня был немного похож на Кубок России. Не считала конкурентками участниц из других стран, только наших русских девочек", - добавила спортсменка.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.