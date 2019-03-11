{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Фристайлистка Мальцева назвала тяжелыми соревнования по ски-кроссу на Универсиаде

На Играх в Красноярске спортсменка завоевала золото в этой дисциплине

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Российская фристайлистка Екатерина Мальцева считает тяжелыми соревнования по ски-кроссу на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

На эту тему
Фристайлистка Мальцева завоевала золото Универсиады в ски-кроссе

Мальцева завоевала золото в ски-кроссе на Универсиаде, серебро у россиянки Анны Антоновой, бронза у чешской спортсменки Клары Каспаровой. Россиянка Виктория Завадовская заняла четвертое место. Участники полуфиналов соревнований определялись по круговой системе заездов, в результате которой каждая спортсменка должна была встретиться с каждой из соперниц.

"Очень тяжело было сегодня из-за новой системы, нам пришлось ехать восемь раз по трассе. За счет того, что мы много выступали в этом сезоне, это стало дополнительной нагрузкой. Мне понравилась эта система, но ее нужно применять на более коротких трассах. У нас в ски-кроссе есть так называемый спринт, который рассчитан примерно на 30 секунд, вот на таких трассах эта система была бы идеальной", - считает Мальцева.

"Финал сегодня был немного похож на Кубок России. Не считала конкурентками участниц из других стран, только наших русских девочек", - добавила спортсменка.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Теги
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Путин отметил высокое мастерство и сплоченность российских победителей Универсиады
Поздравления от главы государства получили лыжники Александр Терентьев и Христина Мацокина
Читать полностью