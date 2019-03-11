Фристайлистка Антонова считает честной круговую систему соревнований в ски-кроссе

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Российская фристайлистка Анна Антонова считает честной круговую систему соревнований в ски-кроссе, по которой спортсмены выступали на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Антонова завоевала серебро в ски-кроссе на Универсиаде, золото у россиянки Екатерины Мальцевой, бронза у чешской спортсменки Клары Каспаровой. Россиянка Виктория Завадовская заняла четвертое место. Участники полуфиналов соревнований определялись по круговой системе заездов, в результате которой каждая спортсменка должна была встретиться с каждой из соперниц.

"Сезон подходит к концу, было довольно тяжело сегодня взбадривать ноги, разминать, приводить в порядок и боевую готовность. К этой системе нужно привыкнуть, она очень тяжелая, но зрелищная и честная. Ты борешься каждый заезд, чтобы набрать максимальное количество очков. Даже если в каком-то из заездов у тебя отстегнулась лыжа, то еще есть шанс выйти в следующий раунд, это круто", - считает Антонова.

"Если бы в финале нас было бы четверо россиянок, то может быть и были бы ощущения, что выступаем на чемпионате России, - добавила спортсменка. - А так очень обидно за фотофиниш Вики Завадовской, что она не смогла вытянуть руку и дотянуться до бронзовой медали".

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.