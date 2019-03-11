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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Набиулин считает, что россияне были сильнее соперников в ски-кроссе на Универсиаде

Чемпион Игр в Красноярске считает, что спортсмены должны получать удовольствие от соревнований

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Фристайлист Артем Набиулин считает, что российские спортсмены были сильнее своих соперников в ски-кроссе на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

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Набиулин завоевал золото в ски-кроссе на Универсиаде в Красноярске. Серебро у россиянина Максима Вихрова, бронзу завоевал немец Флориан Вильмсманн. Россиянин Игорь Омелин занял четвертое место. В финальном заезде Набиулин шел четвертым, но из-за столкновения остальных спортсменов финишировал первым.

"Ски-кросс - очень контактный вид спорта и очень непредсказуемый. Спортсмен может лидировать на всех стадиях, но не пройти в полуфинал. Видимо, мы сегодня оказались сильнее всех остальных ребят, да и удача была на нашей стороне, нам сегодня повезло. Ребята в финале "закусились", а я немного сзади шел по тактике, вот и получилось, что я объехал их", - рассказал спортсмен.

"У меня такой подход, что спортсмен должен получать удовольствие от соревнований. Конечно, волнение тоже есть, но должно быть все в кайф. Волновался, нервничал сегодня, но потом подумал - отпущу ситуацию, посмотрим, как будет", - добавил Набиулин.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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