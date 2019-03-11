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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Фристайлист Вихров доволен серебряной медалью Универсиады в ски-кроссе

Спортсмен признался, что в момент падения на трассе думал о том, что медаль потеряна

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Российский фристайлист Максим Вихров доволен тем, что завоевал серебряную медаль Всемирных студенческих игр в ски-кроссе. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

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Артем Набиулин завоевал золото, бронзу выиграл немец Флориан Вильмсманн. Россиянин Игорь Омелин занял четвертое место. В финальном заезде Набиулин шел четвертым, но из-за столкновения остальных спортсменов финишировал первым.

"Есть медаль, и я все равно очень рад, потому что на первом месте мой соотечественник. Это общая командная победа, я рад ей и рад за всех ребят, в том числе и за себя. Это ски-кросс, можно лидировать в начале, но главные заезды идут в конце", - сказал Вихров.

"В моменте падения были ужасные мысли, думал, что медаль потеряна. Но удалось встать на лыжи и не потерять их, потому что в таком случае сразу была бы дисквалификация. А потом нагнал Игоря Омелина по трассе. Хотел и Артема, но он был уже слишком далеко, так и пришел вторым", - добавил спортсмен.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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