Японцы могут представить во время ЧМ по фигурному катанию систему помощи в оценке прыжков

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Японские специалисты фигурного катания могут представить во время мартовского чемпионата мира в Сайтаме свои разработки в области подсчета баллов за прыжковые элементы в фигурном катании. Об этом журналистам в Красноярске, где проходит зимняя Универсиада, сообщил вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник.

Разработка принадлежит известной японской телекомпании, система называется IceScope и позволяет вычислить высоту прыжка, длину пролета фигуриста, скорость вращения.

"Японцы представят эту технологию во время чемпионата мира. Их инициатива интересна, хотя вряд ли такая система позволит заменить судей, но она может дать им нужную информацию. Любая такая (автоматическая) система имеет плюс - это объективность, но минус в ней - это обрезание картинки. Я думаю, что в фигурном катании идеального судейства быть не может, но работать над этим надо", - отметил Лакерник.

"То, что делают японцы, в качестве вспомогательной вещи может быть очень хорошо. Может быть, недокруты мы сможем определить с помощью машин?"

Качество исполнения элементов в фигурном катании оценивает бригада из девяти арбитров - каждый судья самостоятельно оценивает каждый элемент и компоненты программы, любые совещания запрещены. Итоговая оценка за выступление получается суммированием выставленных арбитрами баллов за технику и компоненты и вычитанием имеющихся штрафов. Также судейская бригада при определении оценок может пользоваться видеоповторами, но эта система пока далека от совершенства.

Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.