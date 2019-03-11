Драчев: российский биатлон потихоньку оживает, он уже не безнадежно болен

На счету российской команды после половины чемпионате мира в Эстерсунде серебро Александра Логинова в спринте. В 2016 году россияне впервые не завоевали ни одной медали чемпионата мира, в 2017-м - ни одной медали в личных гонках. За последние сезоны российская команда превзошла несколько собственных антирекордов по числу завоеванных наград в Кубке мира.

"Понятно, что мы сейчас не в том состоянии, чтобы всех, что называется, завалить. Но такой задачи у нас и не было, мы понимаем уровень команды, - сказал Драчев, для которого нынешний сезон является первым во главе СБР. - Но год уже складывается неплохо, биатлон потихоньку оживает, зрителям уже интересно смотреть за соревнованиями. Мы бьемся в каждой гонке, а не так, что мы безнадежно больны".

"Понятно, что не вся команда забегает в десятку, но один претендент на медаль всегда есть", - добавил он.

В нынешнем сезоне на призовые места в Кубке мира попадали Логинов, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова- Перхт, победы в эстафетных гонках одерживали мужская и женская команды.