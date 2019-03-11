Дзюба и Головин вошли в состав сборной России по футболу на матчи квалификации ЧЕ-2020

ТАСС, 11 марта. Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба и полузащитник "Монако" Александр Головин вошли в состав сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборных Бельгии и Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).