Дзюба и Головин вошли в состав сборной России по футболу на матчи квалификации ЧЕ-2020

ТАСС, 11 марта. Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба и полузащитник "Монако" Александр Головин вошли в состав сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборных Бельгии и Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:
- вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит"), Антон Шунин ("Динамо");
- защитники: Максим Беляев ("Арсенал"), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - "Спартак"), Вячеслав Караваев ("Витесс", Голландия), Федор Кудряшов ("Истанбул Башакшехир" Турция), Андрей Семенов ("Ахмат"), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников (все - ЦСКА);
- полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако"), Роман Зобнин ("Спартак"), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все - "Локомотив"), Алексей Ионов ("Ростов"), Далер Кузяев, Магомед Оздоев (оба - "Зенит "), Денис Черышев ("Валенсия", Испания);
- нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Федор Смолов ("Локомотив"), Федор Чалов (ЦСКА).
Сборная России сыграет против бельгийцев в Брюсселе 21 марта, против команды Казахстана - в Астане 24 марта.