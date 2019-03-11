{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дзюба и Головин вошли в состав сборной России по футболу на матчи квалификации ЧЕ-2020

Россияне сыграют против бельгийцев в Брюсселе 21 марта, против команды Казахстана - в Астане 24 марта
Александр Головин и Артем Дзюба Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александр Головин и Артем Дзюба
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 11 марта. Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба и полузащитник "Монако" Александр Головин вошли в состав сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборных Бельгии и Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

На эту тему
Головин: сборная России способна обыграть команду Бельгии в гостях

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом: 

  • вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит"), Антон Шунин ("Динамо"); 
  • защитники: Максим Беляев ("Арсенал"), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - "Спартак"), Вячеслав Караваев ("Витесс", Голландия), Федор Кудряшов ("Истанбул Башакшехир" Турция), Андрей Семенов ("Ахмат"), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников (все - ЦСКА);
  • полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако"), Роман Зобнин ("Спартак"), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все - "Локомотив"), Алексей Ионов ("Ростов"), Далер Кузяев, Магомед Оздоев (оба - "Зенит "), Денис Черышев ("Валенсия", Испания);
  • нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Федор Смолов ("Локомотив"), Федор Чалов (ЦСКА).

Сборная России сыграет против бельгийцев в Брюсселе 21 марта, против команды Казахстана - в Астане 24 марта.

Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Путин отметил высокое мастерство и сплоченность российских победителей Универсиады
Поздравления от главы государства получили лыжники Александр Терентьев и Христина Мацокина
Читать полностью