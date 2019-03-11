Федерация фристайла России планирует подать заявку на проведение юниорского ЧМ в "Сопке"

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Федерация фристайла России планирует подать заявку на проведение юниорского чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в кластере "Сопка", на трассах которого прошли соревнования Всемирных студенческих игр в Красноярске. Об этом президент Федерации фристайла России Алексей Курашов сообщил ТАСС.

Кластер "Сопка" - это комплекс спортивных сооружений, состоящий из семи объектов и предназначенный для соревнований и тренировок по сноуборду, фристайлу, хафпайпу. В кластере расположены трассы, оснащенные системами искусственного освещения и снегообразования, тренировочные площадки для спортсменов, многофункциональный комплекс, административные здания, спортивно-тренировочные блоки.

"Юниорские чемпионаты мира по фристайлу объединены с юниорскими первенствами мира по сноуборду, и, конечно, здесь должно быть мнение двух федераций. Мы в части фристайла этот вопрос обсуждали и с Минспортом России, и с Международной федерации лыжного спорта (FIS). Официально заявку еще не подавали, нужно пройти ряд формальностей в Минспорте и FIS, но после окончания сезона переведем этот вопрос в практическую плоскость. Планируем в следующем сезоне провести здесь этапы Кубка мира, а через сезон провести юниорский чемпионат мира, но этого права нам еще нужно добиться в FIS", - сказал Курашов.

Универсиада в Красноярске стартовала 2 марта и завершится 12 марта. К Студенческим играм в Красноярске было построено, реконструировано и отремонтировано более 30 объектов спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.