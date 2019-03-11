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IBU перераспределил медаль наказанной за допинг Глазыриной, бронза досталась Подчуфаровой

Перераспределение наград прошло во время чемпионата мира, который проходит в эти дни в Эстерсунде
Екатерина Глазырина Евгений Тумашов/ТАСС
Описание
Екатерина Глазырина
© Евгений Тумашов/ТАСС

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 11 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный союз биатлонистов (IBU) передал серебряную медаль наказанной за допинг россиянки Екатерины Глазыриной, завоеванную в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене сезона-2014/15, француженке Анаис Бескон. Как сообщили ТАСС в IBU, бронзовая медаль тех соревнований перешла другой россиянке Ольге Подчуфаровой.

Перераспределение наград прошло во время чемпионата мира, который проходит в эти дни в Эстерсунде.

"Публичной церемонии перераспределения наград не было, - отметили в IBU. - Что касается Ольги, то она была приглашена в Эстерсунд для получения награды, но, к сожалению, не смогла приехать".

Подчуфарова, которой в августе исполнится 27 лет, в прошлом сезоне завершила карьеру. Срок двухлетней дисквалификации Глазыриной истек 9 февраля, 31-летняя спортсменка решила продолжить карьеру, но для выступления на международных стартах ей необходимо вернуть €31 тыс. призовых.

IBU аннулировал все результаты, показанные спортсменкой с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017 года, в указанный период биатлонистка один раз поднималась на подиум на этапах Кубка мира. На Олимпийских играх в Сочи Глазырина стала 61-й в индивидуальной гонке, сезон-2015/16 она пропустила из-за рождения ребенка.

На счету спортсменки пять призовых мест на этапах Кубка мира (без учета аннулированного результата в Хохфильцене). Дважды она завоевывала бронзовые медали чемпионатов Европы (2010, 2011).

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