Бабаев надеется, что Чалов поможет сборной России по футболу победить в матчах отбора ЧЕ

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Генеральный директор футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев надеется, что нападающий армейцев Федор Чалов поможет сборной России победить в предстоящих матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборных Бельгии и Казахстана. Об этом Бабаев сообщил ТАСС.

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Ранее пресс-служба Российского футбольного союза опубликовала список игроков, вызванных в национальную команду для подготовки к матчам против бельгийцев и казахстанцев.

"Рады за Федора, хоть это и не дебютный его вызов в сборную. Надеюсь, на этот раз ему удастся проявить себя уже на поле и помочь национальной команде одержать победу. Клуб желает ему и другим вызванным армейцам удачи", - сказал Бабаев.

По его мнению, у сборной России есть шанс добиться положительного результата в матче против команды Бельгии. "Сборная показала, что для нее самые сложные задачи по зубам. Будем надеяться, болеть за команду. Она у нас уже опытная, а тренер прошел огонь и воду. Есть оптимизм в преддверии игры с бельгийцами", - отметил Бабаев.

Сборная Бельгии лидирует в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Россияне сыграют против бельгийцев в Брюсселе 21 марта, против команды Казахстана - в Астане 24 марта.