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Александр Медведев: футболисты "Зенита", вызванные в сборную РФ, находятся в хорошей форме

Из "Зенита" в состав были включены вратарь Андрей Лунев, полузащитники Далер Кузяев и Магомед Оздоев, а также нападающий Артем Дзюба
Президент "Зенита" Александр Медведев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент "Зенита" Александр Медведев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Футболисты "Зенита", вызванные в сборную России на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года, находятся в хорошей форме, и клуб горд их приглашением в национальную команду. Об этом ТАСС сообщил президент клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев.

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Состав национальной команды на игры со сборными Бельгии и Казахстана был обнародован в понедельник. Из "Зенита" в состав были включены вратарь Андрей Лунев, полузащитники Далер Кузяев и Магомед Оздоев, а также нападающий Артем Дзюба.

"Хочу отметить, что вызванные футболисты находятся в хорошей форме. Мы же всегда поддерживали и взаимодействовали со сборной - тут ничего не меняется. Горды, что вызывают наших игроков", - сказал Медведев.

"Мне кажется, всегда лучше играть с ведущими сборными, а не обыгрывать "слабаков". Бельгийцы - одни из лидеров мирового футбола, и с ними будет очень интересный матч", - добавил Медведев.

Сборная России сыграет против бельгийцев в Брюсселе 21 марта, против команды Казахстана - в Астане 24 марта.

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