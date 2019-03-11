Курашов: "Сопка" не вызовет конфликта интересов между фристайлистами и сноубордистами

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Кластер "Сопка", на трассах которого прошли соревнования по фристайлу и сноуборду Всемирных студенческих игр в Красноярске, не вызовет конфликта интересов между сборными России по фристайлу и сноуборду, объект может стать тренировочным центром для спортсменов двух видов спорта. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

"Этот объект строился для двух видов спорта - и для фристайла, и для сноуборда, никакого конфликта интересов тут нет и быть не может. В этих двух видах разыгрывается 24 комплекта олимпийских медалей, практически четверть всех наград зимней Олимпиады, - подчеркнул Курашов. - Кроме того, что здесь будет федеральный центр для российских спортсменов, нам бы очень хотелось, чтобы сюда приезжали тренироваться и наши иностранные конкуренты, чтобы был полноценный тренировочный процесс, чтобы "Сопка" стала международным тренировочным центром. Только таким конкурентным способом мы будем улучшать наши результаты на международной арене".

Президент Федерации фристайла России отметил, что в кластере "Сопка" будет установлено дополнительное оборудование, которого на данный момент нет ни на одной тренировочной базе страны.

"Последний год мы занимаемся вопросом по изготовлению и установке на "Сопке" подушки для акробатических дисциплин фристайла и сноуборда. Хотел бы поблагодарить заместителя председателя правительства Ольгу Голодец и министра спорта Павла Колобкова, сегодня мы приняли окончательное решение, что эту подушку будут приобретать и устанавливать на кластере "Сопка", - сказал Курашов. - Это многофункциональная подушка, которая подойдет для почти всех дисциплин фристайла и сноуборда, которые включают в себя акробатические элементы. Уже проработали с производителями проект конкретно для "Сопки", чтобы подушка подходила для могула, слоупстайла, хафпайпа и биг-эйра, а возможно и для лыжной акробатики, ее можно будет перестраивать под разные дисциплины, углы, покрытия, она будет функционировать круглый год".

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.