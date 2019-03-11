Российские хоккеисты обыграли сборную Канады и вышли в финал Универсиады

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Сборная России по хоккею победила команду Канады со счетом 5:1 и вышла в финал Всемирных студенческих игр, которые проходят в Красноярске. Встреча прошла на "Кристалл-Арене".

В составе победителей шайбы забросили Денис Орлович-Грудков (11-я и 40-я минуты), Александр Сорокин (20, 54) и Александр Шаров (22). У проигравших отличился Матье Лемай (34).

В финальном матче, который пройдет 12 марта (начало - 12:00 мск), сборная России встретится с победителем второго полуфинала, где сыграют команды Казахстана и Словакии, встреча пройдет позднее в понедельник. Матч за третье место пройдет 12 марта, начало - 7:00 мск.

В мужском хоккейном турнире на Универсиаде принимали участие 12 команд в двух группах. В группе A выступали сборные России, Чехии, Венгрии, Японии, США и Словакии, в группе B - команды Латвии, Швейцарии, Канады, Великобритании, Казахстана и Швеции. По итогам группового турнира по четыре лучшие сборные из каждой группы вышли в стадию плей-офф.

Универсиада завершится 12 марта.