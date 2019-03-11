Колобков рассчитывает, что Екатеринбург получит право провести летнюю Универсиаду-2023

В начале марта на заседании исполкома Международной федерации университетского спорта (FISU) было объявлено, что Екатеринбург будет претендовать на проведение летней Универсиады 2023 года. Как заявил ТАСС глава FISU Олег Матыцин, оценочная комиссия организации посетит Екатеринбург в июне 2019 года.

"Заявка Екатеринбурга обсуждалась последние несколько месяцев, уже определены те объекты, которые необходимо построить. Нужно отметить, что город совсем недавно отлично провел несколько матчей чемпионата мира по футболу, в этом году там пройдет чемпионат мира по боксу, также Екатеринбург был кандидатом на проведение ЭКСПО, то есть команда управленцев там есть. Думаю, этот спортивный город заслуживает такой праздник, мы надеемся, что опыт проведения соревнований поможет нам получить право принять [летнюю] Универсиаду у себя. Знаю, что эта идея была высоко оценена FISU, но нужно еще оценить возможности Екатеринбурга", - заявил Колобков.

В рамках Универсиады-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей. В программу Всемирных летних универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика.