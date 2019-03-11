Колобков: в сборной РФ по легкой атлетике не работают дисквалифицированные тренеры

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил тренеры не работают в сборной России по легкой атлетике. Об этом заявил журналистам министр спорта России Павел Колобков.
Ранее немецкий телеканал ARD сообщил, что бывший главный тренер сборной России Валентин Маслаков продолжает работать со спортсменами, несмотря на допинговый скандал, разразившийся в легкой атлетике в 2015 году. При этом Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не выдвигала официальных обвинений в адрес Маслакова, однако глава рабочей группы организации Руне Андерсен на пресс-конференции в понедельник сообщил, что IAAF запросила у Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подробные разъяснения по данному вопросу.
"Как только спортсмены или тренеры будут дисквалифицированы, они автоматически будут исключены из состава. И если станет известно, что кто-то из специалистов, включенных в состав, дисквалифицирован или временно приостановлен IAAF, то его участие в тренерской деятельности также будет приостановлено. Но пока у меня нет сведений о таких случаях", - сказал Колобков.
Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. Российские легкоатлеты не получили разрешение на выступление на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, а в настоящее время на международных соревнованиях выступают в нейтральном статусе.