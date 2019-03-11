Премиальные за медали Универсиады для российских спортсменов не предусмотрены

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Выплата премиальных победителям и призерам XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске не предусмотрена. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Российские спортсмены выиграли медальный зачет Универсиады с большим отрывом, попутно установив рекорды по количеству золотых наград и по общей сумме медалей. На данный момент, в активе сборной России 108 наград - 39 золотых, 38 серебряных и 31 бронзовая медалей.

"Никаких премиальных и квартир для победителей и призеров Универсиады не будет. Золотые призеры получат звания "Мастер спорта международного класса". Думаю, что для спортсменов-студентов вопросы премий и финансов не являются основными, потому что они не являются профессиональными спортсменами, и Универсиада не является для них источником заработка и содержания", - заявил Колобков.

Универсиада в Красноярске завершатся 12 марта.