Колобков назвал состав сборной России по футболу объективным

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков назвал состав сборной России по футболу на предстоящие квалификационные матчи к чемпионату Европы 2020 года объективным. Об этом он сообщил журналистам.

В понедельник главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласил список из 26 футболистов, которые будут готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии (21 марта, Брюссель) и Казахстана (24 марта, Астана).

"Мне кажется, что состав сборной России вполне объективен, в него вошли несколько молодых ребят, которые в этом году себя уже неплохо зарекомендовали. Видна тренерская мысль, прослеживается подход, который был на чемпионате мира, это хорошо", - сказал Колобков.

Также министр выразил надежду на то, что результаты сборной команды России в квалификации будут успешными. "Наш чемпионат только возобновился, заметно, как сложно нашим командам в Лиге Европы после зимнего перерыва играть с клубами, которые уже вкатились в сезон. Будем надеяться, что к отборочным матчам ребята уже сыграются. Я очень надеюсь на то, что результат будем успешным, но футбол непредсказуем", - заключил министр.

В состав российской команды вошли 26 футболистов, среди которых Артем Дзюба ("Зенит"), Александр Головин ("Монако"), Денис Черышев ("Валенсия", Испания) и другие. В составе сборной могут дебютировать такие футболисты, как Максим Беляев ("Арсенал"), Вячеслав Караваев ("Витесс", Нидерланды), Ильзат Ахметов и Федор Чалов (оба - ЦСКА). Соперниками российской команды по отборочной группе, помимо бельгийцев и казахстанцев, являются сборные Шотландии, Кипра и Сан-Марино.

Отборочный турнир на континентальное первенство пройдет с 21 марта 2019 года по 31 марта 2020-го, а сам чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.