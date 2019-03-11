IAAF подсчитала, что Россия задолжала ей с 2015 по 2018 годы более $3,2 млн

ТАСС, 11 марта. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) проинформировала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) о размере задолженности за вторую половину 2018 года, которая равна $460 тыс. Об этом сообщил президент федерации Дмитрий Шляхтин, слова которого приводит пресс-служба ВФЛА.

По словам Шляхтина, IAAF 5 марта прислала в ВФЛА письмо, в котором была указана точная сумма второй части долга ($460 тыс.). Она складывается из расходов на работу рабочей группы IAAF, которой руководит Руне Андерсен, и судебных издержек по делам российских легкоатлетов в Спортивном арбитражном суде. Таким образом, уже сейчас долг Всероссийской федерации легкой атлетики перед IAAF составляет более $3,22 млн. Также IAAF проинформировала ВФЛА, что намерена ежеквартально присылать счета по текущим расходам, первый такой счет за период с 1 января по 31 марта 2019 года международная федерация планирует направить в конце апреля.

"Теперь есть понимание порядка сумм, которые IAAF выставит нам в будущем, - заметил Шляхтин. - Хочу подчеркнуть, что эти цифры нам удалось получить только неделю назад. Конечно, мы вели и ведем работу по поиску источников финансирования данной задолженности, ведь для ВФЛА, как вы понимаете, эта сумма является достаточно крупной. Не будем забывать, что в связи с допинговыми скандалами мы потеряли титульных спонсоров федерации, и нашу финансовую ситуацию не назовешь простой".

"Параллельно мы по-прежнему ведем переговоры с IAAF о порядках расчетов. На днях мы отправили на согласование в международную федерацию свой вариант юридического соглашения, которое устанавливает порядок и сроки расчетов, а также другие правовые основания для производства платежей. Заключение данного соглашения является для ВФЛА краеугольным камнем в вопросе решения долга перед IAAF", - заключил Шляхтин.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией WADA во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. Выплата долга является одним из условий восстановления статуса Всероссийской федерации легкой атлетики.