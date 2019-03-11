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Очередная встреча Шляхтина с главой рабочей группы IAAF Андерсеном пройдет в конце марта

Помимо вопроса о заключении соглашения по оплате задолженности ВФЛА перед IAAF, также будет обсужден вопрос обвинений в адрес России, высказанных в свежем фильме телеканала ARD
Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин
© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 11 марта. Очередная встреча президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина с главой рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсеном состоится в конце марта. Об этом сообщил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, слова которого приводит пресс-служба федерации.

Ранее немецкий телеканал ARD сообщил, что бывший главный тренер сборной России Валентин Маслаков продолжает работать со спортсменами, несмотря на допинговый скандал, разразившийся в легкой атлетике в 2015 году. При этом IAAF не выдвигала официальных обвинений в адрес Маслакова, однако глава рабочей группы организации Руне Андерсен на пресс-конференции в понедельник сообщил, что IAAF запросила у ВФЛА подробные разъяснения по данному вопросу.

"В самое ближайшее время мы проведем серьезный анализ обоснованности обвинений, прозвучавших в фильме телеканала ARD. В конце марта на рабочей встрече с Руне Андерсеном, помимо вопроса о заключении соглашения по оплате задолженности ВФЛА перед IAAF, обсудим и этот вопрос. Уверен, найдем решение, которое будет способствовать урегулированию ситуации во благо скорейшего восстановления ВФЛА", - заметил Шляхтин.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией WADA во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. Выплата долга является одним из условий восстановления статуса Всероссийской федерации легкой атлетики.

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