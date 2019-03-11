Подчуфарова получит в России перераспределенную медаль Кубка мира по биатлону

В понедельник Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил ТАСС, что на проходящем в эти дни в Эстерсунде чемпионате мира состоялось перераспределение наград пасьюта четырехлетней давности в связи с аннулированием результатов наказанной за нарушение антидопинговых правил российской биатлонистки Екатерины Глазыриной. В той гонке она стала второй, поэтому серебряная награда перешла француженке Анаис Бескон, бронза - Подчуфаровой, которая финишировала четвертой.

"Я просто физически не смогла приехать в Эстерсунд из- за своего графика, - сказала 26-летняя Подчуфарова по телефону. - Что касается награды, то она не вызывает у меня каких-то невероятных эмоций. Если бы эта медаль досталась мне в день гонки, то это было бы одно, а сейчас это просто приятный бонус. Спасибо".

"В Союзе биатлонистов России сказали, что награду мне передадут в России", - подчеркнула она.

Подчуфарова отметила, что очень хорошо помнит гонку, поскольку тогда она была близка к завоеванию своей первой награды Кубка мира. "Я ее проиграла не финишной прямой, когда боролась с Бескон. Для меня бы эта награда была первой в личной карьере, так что тогда она была бы важнее. Сейчас эмоций особенно и нет. Просто прикольно", - заметила она.

Подчуфарова в прошлом сезоне завершила карьеру. Срок двухлетней дисквалификации Глазыриной истек 9 февраля, 31-летняя спортсменка решила продолжить карьеру, но для выступления на международных стартах ей необходимо вернуть €31 тыс. призовых. IBU аннулировал все результаты, показанные спортсменкой с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017 года, в указанный период биатлонистка один раз поднималась на подиум на этапах Кубка мира.