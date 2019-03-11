Встреча рабочей группы по восстановлению прав Союза биатлонистов РФ пройдет в конце апреля

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 11 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Встреча рабочей группы по восстановлению прав Союза биатлонистов России (СБР) пройдет в конце апреля. Об этом ТАСС сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU).

В понедельник на заседании исполкома IBU в рамках чемпионата мира в Эстерсунде был представлен отчет о прогрессе в вопросе восстановления прав СБР.

"В отчете вкратце говорилось о процессе восстановления Союза биатлонистов России. Было отмечено, что между сторонами продолжается конструктивный диалог. IBU оказывает содействие СБР в вопросе выполнения критериев восстановления прав. Следующая встреча рабочей группы пройдет в конце апреля, место и точная дата будут утверждены позднее", - отметили в IBU.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года на фоне допингового скандала в российском спорте. Организация лишилась права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU и претендовать на проведение международных соревнований.

В середине ноября было принято решение создать рабочую группу по восстановлению СБР, в которую вошли представители IBU, СБР, Российского антидопингового агентства и Олимпийского комитета России.

IBU представил необходимые для восстановления в правах российской организации 12 критериев, которые разделены на четыре пункта: финансовая часть, тестирование на допинг, образовательная часть, работа с командой и тренерами.