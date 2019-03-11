СМИ: бывший главный тренер ФК "Реал" Зидан отказался возвращаться в клуб

ТАСС, 11 марта. Бывший главный тренер испанского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан не планирует возвращаться в команду. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанскую газету El Pais.

По информации источника, президент "Реала" Флорентино Перес предпринял попытку вернуть 46-летнего французского специалиста, однако получил отказ.

Отмечается, что Зидан может возглавить итальянский "Ювентус". Ранее Зидан посетил Турин и встретился с руководством клуба. По данным источника, руководство "Ювентуса" предложило Зидану контракт до 2022 года.

Зидан возлавлял "Реал" с 2014 по 2018 год. Под его руководством испанский клуб трижды подряд становился победителем Лиги чемпионов, став первой командой, которой удалось это сделать, дважды выигрывал клубный чемпионат мира (2016, 2017), один раз - чемпионат Испании (2016/17). Также "Реал" завоевывал Суперкубок УЕФА (2016, 2017) и Суперкубок Испании (2017).

В текущем сезоне "Реал" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 51 очко после 27 матчей.