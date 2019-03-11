Хромых: хоккеисты сборной РФ вытерпели силовое давление канадцев в полуфинале Универсиады

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Игроки сборной России по хоккею смогли вытерпеть силовое давление со стороны канадцев и реализовать свои моменты, что и позволило команде выйти в финал XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске. Об этом журналистам заявил главный тренер российской команды Владислав Хромых.

В понедельник российская сборная победила команду Канады со счетом 5:1 и вышла в финал турнира.

"Хорошая боевая игра получилась в полуфинале, как это обычно бывает против канадцев. Хочу сказать спасибо ребятам за то, что в нужный момент вытерпели силовое давление со стороны соперника, реализовали свои моменты и одержали нужную победу. Завтра финальная игра, поэтому нужно быстро восстановиться и хорошо подготовиться", - заявил Хромых.

"Второй период у нас немножко не получился, ребята начали передерживать шайбу, теряли ее в ненужных ситуация, а соперник начал садиться, оказывать силовое давление. У наших ворот начали появляться голевые моменты, один из которых канадцы реализовали. На протяжении всего турнира мы много создаем, но не очень много забиваем, хотя, считаю, сегодня в плане реализации получилась лучшая игра на турнире. Ребята провели уже шесть игр, притерлись друг к другу, появилось взаимопонимание, стали лучше играть в неравных составах", - отметил специалист.

Соперник россиян по финалу определится в игре сборных Словакии и Казахстана. "Это финал, кто бы туда не вышел, будет очень упорная и интересная игра, у всех будет огромное желание победить", - заключил Хромых.

Финал мужского хоккейного турнира пройдет 12 марта, матч завершит программу Всемирных студенческих игр в Красноярске.