Тренер японских хоккеисток поблагодарил российских болельщиков за поддержку на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной Японии по хоккею Юхиро Касахара поблагодарил российских болельщиков за их поддержку команды на протяжении всего ее выступления на Универсиаде в Красноярске. Об этом Касахара рассказал журналистам после матча за третье место, в котором сборная Японии обыграла команду США.

Встреча завершилась со счетом 2:1, вторую шайбу японки забили в дополнительное время.

"Здесь в Красноярске было не так много японских болельщиков, и нам было удивительно, сколько поддержки мы получили со стороны русских зрителей, - рассказал Касахара. - Мы хотим поблагодарить за это всех болельщиков, которые оказали нам такой прием. Особенно сегодня - мы боролись за медаль, и эта игра была очень сложной. Американки играли на скорости, слаженно".

"Хоккеистки сборной Японии вложили много сил в эту бронзу, я постараюсь найти самые теплые слова для каждой из них - я очень им благодарен", - подчеркнул тренер.

Всемирные студенческие игры завершатся в Красноярске 12 марта.