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Футбольный тренер ван Гал объявил о завершении карьеры

Специалист подчеркнул, что его жена очень счастлива

ТАСС, 11 марта. Голландский футбольный тренер Луи ван Гал принял решение завершить карьеру. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание AS.

"Моя жена перестала работать 22 года назад, чтобы сопровождать меня в работе за границей. Я обещал ей уйти из футбола в 55 лет, а сейчас мне больше 65. Как и футболисты, моя жена имеет право на жизнь с Луи ван Галом, и теперь она очень счастлива", - приводит слова 67-летнего голландского специалиста источник.

За свою тренерскую карьеру ван Гал трижды выиграл чемпионат Нидерландов и один раз Лигу чемпионов с амстердамским "Аяксом", дважды он приводил "Барселону" к победе в чемпионате Испании, также он стал чемпионом Нидерландов с АЗ и чемпионом Германии с мюнхенской "Баварией". На чемпионате мира 2014 года национальная сборная Нидерландов под его руководством завоевала бронзовые медали.

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