Черчесов: Беляев заслужил вызов в сборную России по футболу своей игрой за "Арсенал"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Вызов защитника тульского "Арсенала" Максима Беляева в национальную команду обусловлен стабильным уровнем игры в Российской премьер- лиге (РПЛ). Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В понедельник Черчесов огласил список из 26 футболистов, которые будут готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии (21 марта, Брюссель) и Казахстана (24 марта, Астана). В состав попал 27-летний защитник тульского "Арсенала" Беляев, а также защитник голландского "Виттеса" Вячеслав Караваев.

"Беляев уже стабильно несколько сезонов играет в тульском "Арсенале", мы смотрели за ним внимательно на сборах, поэтому он заслуженно получил вызов в национальную сборную. На наш взгляд, он сделал хороший скачек в развитии, плюс ко всему Роман Нойштедтер не имеет игровой практики в "Фенербахче". Мы всегда вызывали одного-двух игроков, чтобы посмотреть на них, поэтому тут самое время и место", - сказал Черчесов.

"Что касается стабильности, то тоже самое касается и полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова. Он уже вызывался в сборную, но по причине травмы не смог за нее сыграть. Караваев уже более стабильно играет за свой клуб, что дает нам повод на него посмотреть поближе, принять то или иное решение", - добавил Черчесов.

Также Черчесов прокомментировал отсутствие нападающего чешского клуба "Млада Болеслав" Николая Комличенко. "На выходных мой помощник Мирослав Ромащенко летал в Чехию, мы просматривали Комличенко в матче против "Пршиброма". То, что мы увидели, нас не до конца устроило, поэтому в списке его нет. При этом игрок, который забивает, ни в коем случае не остается без внимания, мы ни про кого не забываем", - заключил тренер.