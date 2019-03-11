Черчесов: сборная РФ по футболу не видит возможных сюрпризов в матче с командой Бельгии

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу не видит возможных сюрпризов в составе и игре команды Бельгии в предстоящем матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Об этом журналистам заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

В понедельник Черчесов огласил список из 26 футболистов, которые будут готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии (21 марта, Брюссель) и Казахстана (24 марта, Астана).

"Не знаю точно, как изменились бельгийцы по сравнению с нашим прошлым матчем (3:3 - прим. ТАСС). Мы сами изменились на 75 процентов, и знать соперника - это хорошо, но знать свою команду намного лучше. Сейчас они занимают первое место в рейтинге ФИФА, они заняли третье место на чемпионате мира, и понятно, кто, как и по какой системе играет. Естественно, мы их изучаем и особых сюрпризов мы здесь не видим, а как команды будут готовы в день игры и станет фактором, который определит многое", - сказал Черчесов.

"Нас ожидает сложный выезд с точки зрения логистики. Между играми в Брюсселе и Астане меньше трех суток, и само собой все это влияет на подготовку, но никто ничего нам не поменяет, и это надо просто принять. Наш менеджер сборной Евгений Савин летал в Бельгию, посмотрел все на месте, а оттуда полетел в Астану. Теперь мы не понаслышке знаем как это", - добавил тренер.