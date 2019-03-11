Новый облик города и управленческий опыт. Что оставит Красноярску Универсиада-2019

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Зимняя Универсиада, которая завершится во вторник в Красноярске, оставит городу спортивные объекты, готовые для проведения международных соревнований, новый облик городских пространств, а также знания и умения по организации крупного международного события. Об этом рассказали в понедельник представители Международной ассоциации университетского спорта (FISU) и властей Красноярска.
"Спортивные объекты очень важны для инфраструктуры города. Теперь использование этих объектов - сфера ответственности местного населения. Нужно подавать заявки на новые проекты", - сказал в понедельник журналистам генеральный секретарь и исполнительный директор FISU Эрик Сейнтронд.
По словам министра спорта Красноярского края Сергея Алексеева, объекты, построенные и реконструированные к Универсиаде, будут использоваться как для тренировок профессиональных спортсменов, так и для массового спорта и физкультуры.
"Очень важно найти баланс между тренировочными мероприятиями и работой с населением, это всегда очень тонкая вещь. Но мы все сделаем, чтобы этот баланс найти", - сказал Алексеев, отметив, что в профильные спортивные структуры уже последовал шквал звонков от красноярцев с просьбой записать ребенка в ту или иную секцию.
Фанпарк на Енисее и новый облик города
Одним из центральных объектов Универсиады стал фанпарк "Бобровый лог" - популярное место отдыха красноярцев, где расположены горнолыжный комплекс, каток и другие спортивные и оздоровительные объекты. Компания "Норникель" вложила в развитие фанпарка более 1 млрд рублей, существенно обновив его оборудование и построив ряд новых объектов.
По словам директора проектного офиса "Норникеля" Яны Гриб, после Универсиады новый спортивно-тренерский блок, появившийся на территории "Бобрового лога", станет центром подготовки спортсменов по мини-футболу и баскетболу, а обновленные горнолыжные трассы будут доступны как профессионалам, так и любителям. "Мы настроены, чтобы как можно больше жителей Красноярска, соседних регионов и гостей нашей страны могли приезжать в "Бобровый лог", - подчеркнула она. По ее словам, особенно важно то, что "Бобровый лог" стал доступнее для людей с ограниченными возможностями.
Как признавали гости Универсиады, в целом Красноярск выглядит как современный, благоустроенный европейский город, хотя еще недавно сами красноярцы отмечали многочисленные проблемы в благоустройстве. Руководитель краевого агентства по туризму Юлия Верхушина пояснила ТАСС, что изменение имиджа города является важным итогом Универсиады, который теперь нужно сохранить.
"Появились новые общественные пространства, иностранные гости узнали о Красноярске как о городе, где происходят интересные события, где интересные люди", - сказала она, добавив, что раньше иностранцы считали Красноярск городом, где по улицам ходят медведи.
Нематериальное наследие
По словам Сейнтронда, важность имеет и опыт организации столь крупных международных соревнований. "Нематериальное наследие, которое навсегда остается с людьми, - это их знания. И в мире не так много мероприятий, которые могут дать вам такой опыт", - сказал он.
Вице-спикер городского Совета Красноярска Андрей Козиков пояснил ТАСС, что красноярские специалисты, участвовавшие в организации Универсиады, получили колоссальный управленческий опыт, который теперь нужно использовать.
"Наша команда красноярцев показала, что мы можем успешно решать практически любые задачи, можем проводить события самого высокого уровня. Этот управленческий потенциал мы теперь сможем использовать для более динамичного развития нашего города, доказывать, что Красноярск не только является одной из спортивных столиц России и крупнейшим студенческим центром Сибири, но и в целом привлекателен для жизни, для туризма, для реализации себя в науке и бизнесе", - сказал Козиков.
Универсиада началась в Красноярске 2 марта и завершится 12 марта. К Студенческим играм в Красноярске было построено, реконструировано и отремонтировано более 30 объектов спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.
На Играх разыгрывается 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке. Российские спортсмены ранее обеспечили себе победу в общекомандном зачете, на данный момент на счету сборной России 39 золотых, 38 серебряных и 31 бронзовая медаль.