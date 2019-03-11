Новый облик города и управленческий опыт. Что оставит Красноярску Универсиада-2019

К Играм было построено, реконструировано и отремонтировано более 30 объектов спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Зимняя Универсиада, которая завершится во вторник в Красноярске, оставит городу спортивные объекты, готовые для проведения международных соревнований, новый облик городских пространств, а также знания и умения по организации крупного международного события. Об этом рассказали в понедельник представители Международной ассоциации университетского спорта (FISU) и властей Красноярска. "Спортивные объекты очень важны для инфраструктуры города. Теперь использование этих объектов - сфера ответственности местного населения. Нужно подавать заявки на новые проекты", - сказал в понедельник журналистам генеральный секретарь и исполнительный директор FISU Эрик Сейнтронд.

На эту тему Кулачные бои, блины и сожжение чучела. Гостям Универсиады показали традиции Масленицы

По словам министра спорта Красноярского края Сергея Алексеева, объекты, построенные и реконструированные к Универсиаде, будут использоваться как для тренировок профессиональных спортсменов, так и для массового спорта и физкультуры. "Очень важно найти баланс между тренировочными мероприятиями и работой с населением, это всегда очень тонкая вещь. Но мы все сделаем, чтобы этот баланс найти", - сказал Алексеев, отметив, что в профильные спортивные структуры уже последовал шквал звонков от красноярцев с просьбой записать ребенка в ту или иную секцию. Фанпарк на Енисее и новый облик города Одним из центральных объектов Универсиады стал фанпарк "Бобровый лог" - популярное место отдыха красноярцев, где расположены горнолыжный комплекс, каток и другие спортивные и оздоровительные объекты. Компания "Норникель" вложила в развитие фанпарка более 1 млрд рублей, существенно обновив его оборудование и построив ряд новых объектов. По словам директора проектного офиса "Норникеля" Яны Гриб, после Универсиады новый спортивно-тренерский блок, появившийся на территории "Бобрового лога", станет центром подготовки спортсменов по мини-футболу и баскетболу, а обновленные горнолыжные трассы будут доступны как профессионалам, так и любителям. "Мы настроены, чтобы как можно больше жителей Красноярска, соседних регионов и гостей нашей страны могли приезжать в "Бобровый лог", - подчеркнула она. По ее словам, особенно важно то, что "Бобровый лог" стал доступнее для людей с ограниченными возможностями.

На эту тему На соревнования Универсиады в Красноярске проданы рекордные 220 тыс. билетов

Как признавали гости Универсиады, в целом Красноярск выглядит как современный, благоустроенный европейский город, хотя еще недавно сами красноярцы отмечали многочисленные проблемы в благоустройстве. Руководитель краевого агентства по туризму Юлия Верхушина пояснила ТАСС, что изменение имиджа города является важным итогом Универсиады, который теперь нужно сохранить. "Появились новые общественные пространства, иностранные гости узнали о Красноярске как о городе, где происходят интересные события, где интересные люди", - сказала она, добавив, что раньше иностранцы считали Красноярск городом, где по улицам ходят медведи. Нематериальное наследие По словам Сейнтронда, важность имеет и опыт организации столь крупных международных соревнований. "Нематериальное наследие, которое навсегда остается с людьми, - это их знания. И в мире не так много мероприятий, которые могут дать вам такой опыт", - сказал он. Вице-спикер городского Совета Красноярска Андрей Козиков пояснил ТАСС, что красноярские специалисты, участвовавшие в организации Универсиады, получили колоссальный управленческий опыт, который теперь нужно использовать.

На эту тему Сборная России завоевала 100 медалей за два дня до завершения Универсиады в Красноярске