Медведев прилетел на закрытие Универсиады в Красноярск

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Красноярск на закрытие Универсиады.

Планируется, что председатель правительства во вторник побывает в одном из спортивных кластеров, где проходили соревнования по сноуборду и фристайлу, в деревне Универсиады, пообщается со спортсменами и их наставниками, посетит финальный матч по хоккею и выступит на церемонии закрытия Игр.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, также премьер проведет встречу с губернатором Красноярского края Александром Уссом.

В мероприятиях в Красноярске вместе с главой кабмина примут участие вице-премьер Ольга Голодец, помощник президента РФ Игорь Левитин, министр спорта Павел Колобков и президент Международной федерации университетского спорта Олег Матыцин.

Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта. Россия впервые приняла зимнюю Универсиаду. Спортсмены разыгрывают 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Россияне занимают первое место в общекомандном зачете, завоевав более 100 медалей и существенно опередив соперников.

На открытие Универсиады приезжал президент России Владимир Путин.