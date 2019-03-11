Биатлонистка Старых завершила выступление на чемпионате мира в Эстерсунде

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 11 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Ирина Старых завершила выступление на чемпионате мира - 2019 в Эстерсунде. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Анатолий Хованцев.

Старых на чемпионате мира приняла участие в спринте и гонке преследования, в которых заняла 44-е и 45-е место соответственно. Незадолго до начала турнира 31-летняя биатлонистка травмировала спину.

"Закончен ли для Старых чемпионат мира? Скорее всего, да, - сказал Хованцев. - Сказались и травма, и то, чего мы опасались - форсированная подготовка к сезону".

Старых не примет участия в индивидуальной гонке, которая пройдет на чемпионате мира 12 марта. Также она не будет рассматриваться для участия в сингл-миксте и эстафете. В состав участников масс-старта биатлонистка не попадает.

Чемпионат мира продлится до 17 марта.