Сборная России завоевала девять наград в предпоследний день Универсиады

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Сборная России завоевала 109 медалей по итогам девяти медальных дней Всемирных студенческих игр 2019 года, которые проходят в Красноярске. В активе россиян 40 золотых, 38 серебряных и 31 бронзовая награда.
В понедельник было разыграно пять комплектов наград, в активе российских спортсменов пять золотых, три серебряные и одна бронзовая медаль.
Золото завоевали женская сборная России по хоккею шайбой, победившая в финале команду Канады (2:0), лыжница Алиса Жамбалова (масс-старт), фристайлисты Артем Набиулин и Екатерина Мальцева (оба - ски-кросс) и горнолыжник Семен Ефимов (слалом). Серебро в активе фристайлистов Максима Вихрова и Анны Антоновой в ски-кроссе, а также лыжницы Екатерины Смирновой (масс-старт).
Бронзовую награду в копилку сборной России принесла лыжница Яна Кирпиченко в масс-старте.
Кроме того, мужская сборная России по хоккею с шайбой разгромила в полуфинале команду Канады со счетом 5:1 и вышла в финал Универсиады, где во вторник разыграет золотые медали Студенческих игр с командой Словакии (начало - 11:00 мск). Второе место в общекомандном зачете занимает сборная Южной Кореи, имеющая в активе 14 медалей (6-4-4), третье - команда Японии (4-4-4). Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|40
|38
|31
|109
|2
|Южная Корея
|6
|4
|4
|14
|3
|Япония
|4
|4
|4
|12
|4
|Австрия
|3
|3
|0
|6
|5
|Финляндия
|3
|2
|7
|12
|6
|Норвегия
|3
|2
|3
|8
|7
|Франция
|2
|4
|7
|13
|8
|Швейцария
|2
|2
|3
|7
|9
|Швеция
|2
|1
|2
|5
|9
|Германия
|2
|1
|2
|5
|11
|Белоруссия
|2
|1
|0
|3
|12
|Чехия
|1
|2
|3
|6
|13
|Китай
|1
|2
|1
|4
|14
|Канада
|1
|2
|1
|4
|14
|Италия
|1
|1
|1
|3
|16
|Польша
|1
|1
|0
|2
|17
|Казахстан
|0
|4
|3
|7
|18
|Грузия
|0
|0
|1
|1
|18
|Великобритания
|0
|0
|1
|1