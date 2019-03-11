Сборная России завоевала девять наград в предпоследний день Универсиады

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Сборная России завоевала 109 медалей по итогам девяти медальных дней Всемирных студенческих игр 2019 года, которые проходят в Красноярске. В активе россиян 40 золотых, 38 серебряных и 31 бронзовая награда.

В понедельник было разыграно пять комплектов наград, в активе российских спортсменов пять золотых, три серебряные и одна бронзовая медаль.

Золото завоевали женская сборная России по хоккею шайбой, победившая в финале команду Канады (2:0), лыжница Алиса Жамбалова (масс-старт), фристайлисты Артем Набиулин и Екатерина Мальцева (оба - ски-кросс) и горнолыжник Семен Ефимов (слалом). Серебро в активе фристайлистов Максима Вихрова и Анны Антоновой в ски-кроссе, а также лыжницы Екатерины Смирновой (масс-старт).

Бронзовую награду в копилку сборной России принесла лыжница Яна Кирпиченко в масс-старте.

Кроме того, мужская сборная России по хоккею с шайбой разгромила в полуфинале команду Канады со счетом 5:1 и вышла в финал Универсиады, где во вторник разыграет золотые медали Студенческих игр с командой Словакии (начало - 11:00 мск). Второе место в общекомандном зачете занимает сборная Южной Кореи, имеющая в активе 14 медалей (6-4-4), третье - команда Японии (4-4-4). Универсиада завершится 12 марта.