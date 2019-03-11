Стадион "Арсенал" в Туле допущен к проведению матчей чемпионата России по футболу

ТАСС, 11 марта. Комиссия Российской премьер- лиги (РПЛ) допустила поле стадиона "Арсенал" в Туле к проведению матчей чемпионата России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Ранее комиссия РПЛ из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе в Туле перенесла матч 18-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и московским ЦСКА (2:0) в Грозный, а ответный матч четвертьфинала Олимп - Кубка России с "Оренбургом" (1:1) прошел на "Арене-Химки".

Комиссия РПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России проверила состояние газона стадиона в Туле в понедельник. Следующий домашний матч "Арсенала" запланирован на 16 марта, в этот день команда сыграет с красноярским "Енисеем" в рамках 20-го тура РПЛ.