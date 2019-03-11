Сара Фуссек сменила Мартина Кухенмайстера в рабочей группе по восстановлению СБР

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 11 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Временно исполняющая обязанности главы антидопингового департамента Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек вошла в рабочую группу по восстановлению прав Союза биатлонистов России (СБР). Об этом ТАСС сообщили в IBU.

В составе рабочей группы Фуссек сменила Мартина Кухенмайстера, который в феврале покинул пост генерального директора IBU. Фуссек также является координатором Международной федерации лыжного спорта (FIS) по антидопинговым вопросам. Вторым представителем IBU в рабочей группе является член исполкома организации Франц Штайнле.

"Поскольку Мартин хорошо разбирается в теме антидопинга, ему необходимо было найти равноценную замену. Наш выбор пал на Сару Фуссек, которая уже давно курирует антидопинговые программы FIS", - сообщили в IBU.

Ближайшая встреча рабочей группы пройдет в конце апреля.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года на фоне допингового скандала в российском спорте. Организация лишилась права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU и претендовать на проведение международных соревнований.

В середине ноября было принято решение создать рабочую группу по восстановлению СБР, в которую вошли представители IBU, СБР, Российского антидопингового агентства и Олимпийского комитета России.