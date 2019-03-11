В Петербурге создадут спортшколу для подготовки футболистов на базе стадиона "Олимпиец"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Правительство Санкт- Петербурга откроет на средства бюджета спортивную школу для подготовки футболистов сборных команд города на базе тренировочной площадки, созданной к чемпионату мира по футболу 2018 года в Павловске. Такое решение было принято на совещании в Смольном в понедельник, сообщает пресс- служба городской администрации.

"На совещании обсуждались перспективы развития стадиона "Олимпиец", который был реконструирован к чемпионату мира по футболу. Принято решение о создании на его базе государственного бюджетного учреждения "Спортивная школа по футболу Пушкинского района Санкт-Петербурга". Здесь будут готовить футболистов высокого уровня для комплектования сборных команд Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, город берет на себя расходные обязательства по созданию спортивной школы. При этом врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на совещании отметил, что создаваемая инфраструктура должна быть доступна не только для тех, кто готовится к профессиональному спорту, но и для всех желающих. Он отметил, что все городские спортивные площадки, в том числе созданные для чемпионата мира по футболу, должны максимально использоваться для детского и массового спорта.

На стадионе уже есть вся необходимая инфраструктура для тренировок и проведения матчей - натуральный газон с системой подогрева, автоматическим поливом и дренажем, на ней установлены мачты спортивного освещения и информационное табло для проведения соревнований.

На территории объекта возведены два корпуса для размещения команд с тренажерным залом, раздевалками, душевыми, массажными и подсобными помещениями. В административном здании располагается медицинский пункт и бытовые помещения, административные, служебно-технические помещения и пункт безопасности. На время чемпионата мира площадка предназначалась для тренировок сборной Коста-Рики; теперь стадион включен в перечень спортивных объектов для организации и проведения в 2020 году чемпионата Европы по футболу.