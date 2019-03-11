Матовников: новый спортивный комплекс в КБР сможет принимать команды мирового уровня

НАЛЬЧИК, 11 марта. /ТАСС/. Новый спортивный комплекс на территории Центра спортивной подготовки сборных команд Кабардино-Балкарской Республики позволит принимать команды не только со всей России, но и со всего мира. Об этом в понедельник в ходе посещения спортивного объекта в Нальчике сказал полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников.

"Наличие таких спортивных объектов говорит о том, что материальная инфраструктура спорта в КБР получает новый импульс. [Сюда] будут приезжать большое количество команд со всей России и, возможно, не только из России для того, чтобы здесь проводить сборы, готовиться, обмениваться опытом", - сказал он.

Глава республики Казбек Коков в ходе осмотра спортивного комплекса отметил, что в регионе и в дальнейшем будут открываться новые спортивные объекты. "В дальнейшем в рамках национального проекта также будет уделяться большое внимание развитию спортивных комплексов, специальных площадок для занятия спортом. У нас достойная молодежь, потенциал хороший, учитывая, что условия будут улучшаться, мы дадим серьезный результат", - подчеркнул он.

Матовников также сказал, что на базе спортивного комплекса 10 апреля состоится турнир по рукопашному бою памяти погибших сотрудников ГУ МВД по СКФО.

Спорткомплекс состоит из двух блоков: административный (площадь 1440 кв. м), центр спортивной подготовки со спортивным залом, гостиничным комплексом на 120 мест, а также с конференц-залом и столовой. Центр спортивной подготовки располагается перед парковой зоной Нальчика и включает три спортивных сооружения, оснащенных залами для единоборств, игровых видов спорта, трибунами, а также гостиничным корпусом для проживания.

Строительство двух корпусов "Центра спортивной подготовки сборных команд КБР" осуществлено с привлечением финансовых средств из федерального бюджета с размером софинансирования 93% от полного объема средств, необходимых для строительства. В Кабардино-Балкарии работает 48 спортивных школ, в них культивируются 36 видов спорта, а количество, занимающихся спортсменов достигает цифры более 35 тыс. человек.