"Ахмат" и "Урал" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 11 марта. Футболисты грозненского "Ахмата" сыграли вничью с екатеринбургским "Уралом" со счетом 1:1 в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном.
В составе "Ахмата" гол забил Беким Балай (56-я минута). Также в свои ворота мяч забил защитник "Ахмата" Милад Мохаммади (38).
"Ахмат" не может обыграть "Урал" в четырех матчах подряд, последний раз грозненский клуб побеждал 29 апреля 2017 года (5:2). Всего команды провели между собой 18 матчей, "Ахмат" одержал пять побед, "Урал" выиграл в шести матчах, еще семь встреч завершились ничейным результатом.
"Ахмат" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка после 19 матчей. "Урал" идет 11-м, имея в активе 23 очка после 19 встреч.
В следующем матче 17 марта "Ахмат" на выезде сыграет с "Уфой", а "Урал" днем ранее на домашнем поле сразится с ЦСКА.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|19
|13
|1
|5
|30-18
|40
|2
|Краснодар
|18
|10
|4
|4
|32-14
|34
|3
|ЦСКА
|19
|9
|6
|4
|26-10
|33
|4
|Спартак
|19
|9
|5
|5
|24-18
|32
|5
|Локомотив
|19
|9
|5
|5
|27-19
|32
|6
|Рубин
|19
|6
|10
|3
|18-17
|28
|7
|Ростов
|19
|6
|8
|5
|15-12
|26
|8
|Ахмат
|19
|6
|6
|7
|16-19
|24
|9
|Арсенал
|19
|6
|6
|7
|25-25
|24
|10
|Динамо
|19
|5
|8
|6
|18-15
|23
|11
|Урал
|19
|6
|5
|8
|19-30
|23
|12
|Оренбург
|17
|6
|4
|7
|17-16
|22
|13
|Крылья Советов
|18
|6
|3
|9
|16-24
|21
|14
|Анжи
|19
|5
|3
|11
|10-27
|18
|15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|14-22
|16
|16
|Енисей
|19
|2
|5
|12
|12-33
|11