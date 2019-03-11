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Футбол в России

"Ахмат" и "Урал" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча прошла в Грозном и завершилась со счетом 1:1

ТАСС, 11 марта. Футболисты грозненского "Ахмата" сыграли вничью с екатеринбургским "Уралом" со счетом 1:1 в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном.

В составе "Ахмата" гол забил Беким Балай (56-я минута). Также в свои ворота мяч забил защитник "Ахмата" Милад Мохаммади (38).

"Ахмат" не может обыграть "Урал" в четырех матчах подряд, последний раз грозненский клуб побеждал 29 апреля 2017 года (5:2). Всего команды провели между собой 18 матчей, "Ахмат" одержал пять побед, "Урал" выиграл в шести матчах, еще семь встреч завершились ничейным результатом.

"Ахмат" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка после 19 матчей. "Урал" идет 11-м, имея в активе 23 очка после 19 встреч.

В следующем матче 17 марта "Ахмат" на выезде сыграет с "Уфой", а "Урал" днем ранее на домашнем поле сразится с ЦСКА.

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит19131530-1840
2Краснодар18104432-1434
3ЦСКА1996426-1033
4Спартак1995524-1832
5Локомотив1995527-1932
6Рубин19610318-1728
7Ростов1968515-1226
8Ахмат1966716-1924
9Арсенал1966725-2524
10Динамо1958618-1523
11Урал1965819-3023
12Оренбург1764717-1622
13Крылья Советов1863916-2421
14Анжи19531110-2718
15Уфа1937914-2216
16Енисей19251212-3311
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