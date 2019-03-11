Хоккеистки снова первые. Россияне завоевали 40 золотых наград за день до конца Универсиады

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Сборная России завоевала девять наград в предпоследний день Универсиады в Красноярске. В понедельник было разыграно пять комплектов медалей.

Все меньше и меньше соревнований остается до окончания первых в истории России зимних Студенческих игр, однако российская национальная команда не сбавляет оборотов. В первых же состязаниях предпоследнего дня Универсиады сборная заняла весь пьедестал - это в гонке с общего старта постарались лыжницы Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко. Масс-старт стал последней женской лыжной гонкой на Играх в Красноярске.

Жамбалова, подводя итоги выступления на Универсиаде, заявила, что довольна своими результатами. Спортсменка одержала победы во всех четырех гонках, в которых принимала участие. "Я довольна результатом, у меня теперь четыре золота, это просто "вау", осознание, что выиграла, еще не пришло, - сказала Жамбалова. - Немного радуюсь своим победам, смотрю на медаль по вечерам, ощущения просто невероятные, описать их просто невозможно, тем более Универсиада проходит у нас дома".

Еще одну золотую медаль сборной России принес горнолыжник Семен Ефимов, одержавший победу в слаломе. Выступление фристайлистов также получилось успешным. В мужском ски-кроссе победил Артем Набиулин, вторым стал Максим Вихров. У женщин золото завоевала Екатерина Мальцева, Анна Антонова довольствовалась серебром.

Мальцева в беседе с журналистами заявила, что новая система соревнований по ски-кроссу значительно усложнила старт на Универсиаде. Согласно измененному регламенту, участники полуфиналов определялись по круговой системе заездов, в результате которой каждая спортсменка должна была встретиться с каждой из соперниц. "Очень тяжело было сегодня из-за новой системы, нам пришлось ехать восемь раз по трассе, - сказала спортсменка. - За счет того, что мы много выступали в этом сезоне, это стало дополнительной нагрузкой, мне понравилась эта система, но ее нужно применять на более коротких трассах".

Набиулин считает, что везение помогло ему победить в состязаниях в понедельник. "Видимо, мы сегодня оказались сильнее всех остальных ребят, да и удача была на нашей стороне, нам сегодня повезло, - отметил фристайлист. - Ребята в финале "закусились", а я немного сзади шел по тактике, вот и получилось, что я объехал их".

Хоккеистки принесли 40-е золото

Предпоследний день Универсиады ознаменовался очередными громкими успехами в российском хоккее с шайбой. Мужская сборная в полуфинале турнира одержала уверенную победу над командой Канады со счетом 5:1. Предполагалось, что соперником россиян в решающей встрече станет сборная Казахстана, состав которой считается одним из сильнейших на текущей Универсиаде, однако победу во втором полуфинале сенсационно одержала команда Словакии (4:0). Впрочем, сборной России в финале точно не будет легко - подопечные Владислава Хромых уже встречались со словаками на групповом этапе, и победа далась россиянам с трудом (2:1 в овертайме).

Кроме того, перед финальной встречей сборная России понесла кадровые потери. Повреждение получил второй снайпер команды на турнире (три шайбы в четырех матчах) нападающий Егор Морозов. По словам Хромых, восстановление форварда займет от двух до четырех недель, и в финале Универсиады, который пройдет во вторник, он точно не сыграет.

В финале женского хоккейного турнира сборная России одержала победу над канадками - 2:0. Соперницы навязали россиянкам нешуточную борьбу и не намерены были расставаться с мечтами о золоте до финального свистка. В концовке матча при счете 1:0 тренерский штаб сборной Канады принял решение снять вратаря и выпустить шестого полевого игрока, после чего канадки бросили все силы на то, чтобы перевести встречу в овертайм, однако гол Алевтины Штаревой в пустые ворота на последней минуте поставил крест на усилиях соперниц. В третий раз кряду женская сборная России уезжает со Студенческих игр с золотыми медалями.

Хоккеистка российской сборной Анна Шибанова в разговоре с журналистами призналась, что еще не осознала, что стала чемпионкой Универсиады. "Понимали, что матч будет сложным, это финал, играли за золотые медали, встреча на групповом этапе была абсолютно другой, - сказала спортсменка. - Знали, что канадки будут по-другому настраиваться, да и мы по-другому настраивались. Очень сложный матч, пока до конца не осознали, что все закончилось, и мы выиграли".

Советник президента Федерации хоккея России по вопросам женского хоккея Михаил Чеканов в беседе с корреспондентом ТАСС заявил, что победа в финале Универсиады поднимет престиж этого вида спорта в стране. "Рейтинг растет, уже все смотрят женский хоккей, потому что он красивый, изящный и бескомпромиссный, все восхищаются их самоотверженностью, - сказал он. - Игра с Канадой была очень напряженная, чисто психологически играли до первого гола. Эта победа поднимает престиж нашего женского хоккея".

За один день до завершения Универсиады в активе сборной России 109 медалей - 40 золотых, 38 серебряных и 31 бронзовая. Российская команда на Играх в Красноярске обновила рекорды по общему количеству медалей, по золотым наградам на одной зимней Универсиаде, а также досрочно обеспечила себе победу в общекомандном зачете. Второе место занимает сборная Южной Кореи, имеющая в активе 14 медалей (6-4-4), третье - японцы (4-4-4). Универсиада завершится 12 марта.