Эксперт: штабу сборной России следовало взять молодую биатлонистку на ЧМ вместо Старых

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. На чемпионат мира по биатлону необходимо было взять в состав сборной России молодую спортсменку вместо Ирины Старых. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

В понедельник главный тренер сборной России Анатолий Хованцев сообщил, что 31-летняя Старых завершила выступление на чемпионате мира - 2019 в Эстерсунде. На чемпионате мира спортсменка приняла участие в спринте (44-е место) и гонке преследования (45-е). Незадолго до начала турнира биатлонистка травмировала спину.

"Это вообще было очень странное решение - взять ее на чемпионат мира, - сказал Васильев. - Она выступала невыразительно на стартах перед чемпионатом мира, я вообще не понимаю, за какие заслуги ее взяли. Видно, что человек совсем не готов, лучше тогда было взять какую-нибудь молоденькую девочку, которая, может, даже отбор не прошла, но является перспективной по мнению тренерского штаба. Возьмите молодую, чтобы она посмотрела, что такое чемпионат мира и большой биатлон, поварилась в этой обстановке, ну зачем везти человека, который не готов".

"Сложно сказать, в чем причина такого состояния Старых, но, насколько я слышал, у нее со здоровьем не все в порядке было, а это самое главное. Если нет здоровья, то можно какие угодно тренировки делать, но толку никакого не будет. Поэтому, надо было со здоровьем разбираться, а потом уже дальше планировать тренировочный процесс. Но, к сожалению, этого не было сделано соответствующим образом", - добавил Васильев.

Старых не примет участия в индивидуальной гонке, которая пройдет на чемпионате мира 12 марта. Также она не будет рассматриваться для участия в сингл-миксте и эстафете. В состав участников масс-старта биатлонистка не попадет. Чемпионат мира продлится до 17 марта.