Путин поздравил российских фристайлистов и горнолыжника с победами на Универсиаде

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравления российским спортсменам Артему Набиулину и Екатерине Мальцевой, которые завоевали золото в соревнованиях по фристайлу в ски-кроссе на Универсиаде в Красноярске, а также победителю в соревнованиях по горнолыжному спорту в слаломе Семену Ефимову. Телеграммы опубликованы в понедельник на сайте Кремля.

"Вы превзошли сильных соперниц, стали первой в ски- кроссе. Завоеванная в честной борьбе медаль высшей пробы - заслуженная награда за ваш упорный труд и волю к победе", - говорится в поздравлении, адресованном Мальцевой. По словам президента, эта победа стала "настоящим подарком для многочисленных болельщиков российской сборной".

В телеграмме Набиулину президент отметил, что своим триумфальным выступлением в соревнованиях по фристайлу спортсмен укрепил позиции сборной на Универсиаде и подарил болельщикам незабываемые впечатления. В поздравлении Ефимову глава государства подчеркнул, что успех спортсмена является "значимым вкладом в развитие российской школы горнолыжного спорта".

Путин пожелал спортсменам успехов, всего самого доброго и новых спортивных достижений.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.