Ректор ГИТИС: участница Универсиады фигуристка Сотскова успевает совмещать учебу и спорт

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Фигуристка, участница зимней Универсиады-2019 Мария Сотскова, которая является студенткой Российского института театрального искусства (ГИТИС) по специализации хореограф-постановщик, не испытывает трудностей при совмещении учебы со спортивной карьерой. Об этом рассказал в понедельник ТАСС ректор ГИТИС Григорий Заславский.

"Понятно, что такого рода занятые люди с самого начала просят об индивидуальном плане, но это не значит, что они пропускают какие-то предметы. Мы в те периоды, когда он или она находится в Москве, стараемся весь образовательный модуль выдать. Поскольку у нас образование в принципе носит индивидуальный характер, то никаких особых проблем здесь [в учебе Сотсковой] нет", - отметил Заславский.

По его словам, фигуристка часто вспоминает институт в своих интервью. Ректор добавил, что следил за тем, как Сотскова выступала в Красноярске. "Я за всеми студентами стараюсь следить, у нас же их не так много, у нас в год выпускается где-то 200 с чем-то студентов", - добавил он.

Другая студентка ГИТИСа Бетина Попова также принимала участие в зимней Универсиаде. Она вместе с Сергеем Мозговым заняла первое место в соревнованиях танцевальных дуэтов.

В нынешнем сезоне Сотскова заняла 16-е место на чемпионате России, седьмое - на этапе Гран-при во Франции, девятое - на этапе Гран-при в Японии. В женском одиночном катании на Универсиаде в Красноярске Сотскова заняла седьмое место.