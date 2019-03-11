Прыгунья с шестом Сидорова претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы в феврале

ТАСС, 11 марта. Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы февраля. Об этом сообщает пресс-служба Европейской ассоциации легкой атлетики.

В прошлом месяце Сидорова, которой в январе исполнилось 28 лет, выиграла пять турниров, а в начале марта стала победительницей чемпионата Европы в помещении, который проходил в Глазго.