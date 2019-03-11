Зидан сменил Солари на посту главного тренера мадридского "Реала"

Руководство "Реала" приняло соответствующее решение в связи с неудовлетворительными результатами в последних матчах. 5 марта мадридцы потерпели разгромное поражение от голландского "Аякса" (1:4) в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов и покинули турнир. Помимо этого, 27 февраля клуб из Мадрида вылетел из розыгрыша Кубка Испании, проиграв "Барселоне" по сумме двух встреч (1:1, 0:3), также "Реал" 2 марта уступил каталонскому клубу (0:1) в домашнем матче 26-го тура чемпионата страны.

Срок соглашения 46-летнего французского специалиста с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2022 года. Отмечается, что руководство команды поблагодарило Солари за проделанную работу и предложило аргентинцу занять должность в системе клуба.

Солари был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Реала" в октябре минувшего года после увольнения Хулена Лопетеги. После четырех побед кряду аргентинского специалиста утвердили в качестве главного тренера. Ранее он работал во второй команде "Реала", а в качестве игрока провел в клубе пять лет (2000-2005), сыграв в общей сложности 208 матчей и забив 22 гола.

В текущем сезоне "Реал" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 51 очко после 27 матчей.

Тренерские успехи Зидана в "Реале"

Зидан завершил карьеру футболиста после чемпионата мира 2006 года, а в 2009-м занял пост помощника президента клуба Флорентино Переса, но через три года отказался от работы функционера, чтобы сосредоточиться на тренерской деятельности. В 2014 году Зидан возглавил молодежную команду "Реала", а в 2016-м принял предложение возглавить основную команду после ухода Рафаэля Бенитеса.

В первом же сезоне под руководством Зидана "Реал" выиграл Лигу чемпионов, повторив этот успех в течение двух последующих лет. После победы в Лиге чемпионов прошедшего сезона француз стал самым титулованным тренером в истории турнира наряду с итальянцем Карло Анчелотти и англичанином Бобом Пэйсли.

В качестве главного тренера "Реала" Зидан также выиграл два Суперкубка УЕФА (2016, 2017), два чемпионата мира среди клубов (2016, 2017), чемпионат Испании (2016/17) и Суперкубок Испании (2017). До прихода французского специалиста "Реал" не выигрывал национальное первенство на протяжении пяти лет. По ходу первого полноценного сезона Зидана на посту главного тренера "Реал" добился рекордной беспроигрышной серии в истории клуба - 40 матчей. По итогам 2017 года Зидан был признан лучшим тренером мира по версии Международной федерации футбола и авторитетного французского журнала France Football.

31 мая 2018 года Зидан принял решение покинуть пост главного тренера "Реала" по собственному желанию, заявив, что команде нужны изменения, другой подход и новые методики. Президент клуба Перес тогда отметил, что решение француза стало "полной неожиданностью для руководства".