"Краснодар" и "Оренбург" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 11 марта. Футболисты "Краснодара" сыграли вничью с "Оренбургом" со счетом 2:2 в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, на которой присутствовало 16 367 человек, прошла в Краснодаре.
В составе "Краснодара" забили Ари (64-я минута) и Дмитрий Скопинцев (73). У "Оренбурга" отличились Алексей Сутормин (41) и Адессойе Ойеволе (89). На 10-й минуте главный арбитр матча Алексей Матюнин назначил пенальти в ворота "Оренбурга", но голкипер гостей Евгений Фролов отразил удар Ари. Скопинцев, перешедший в "Краснодар" в минувшее трансферное окно из "Ростова", забил первый гол в официальных играх за краснодарскую команду.
"Краснодар" не может одержать победу в официальном матче в шестой игре подряд, ранее подопечные Мурада Мусаев потерпели два поражения и трижды сыграли вничью.
"Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 19 матчах. "Оренбург" идет на 12-й строчке, имея в активе 23 очка после 18 встреч.
В следующем матче 17 марта "Краснодар" на выезде сыграет с московским "Локомотивом", а "Оренбург" днем ранее дома встретится с московским "Динамо".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|19
|13
|1
|5
|30-18
|40
|2
|Краснодар
|19
|10
|5
|4
|34-16
|35
|3
|ЦСКА
|19
|9
|6
|4
|26-10
|33
|4
|Спартак
|19
|9
|5
|5
|24-18
|32
|5
|Локомотив
|19
|9
|5
|5
|27-19
|32
|6
|Рубин
|19
|6
|10
|3
|18-17
|28
|7
|Ростов
|19
|6
|8
|5
|15-12
|26
|8
|Ахмат
|19
|6
|6
|7
|16-19
|24
|9
|Арсенал
|19
|6
|6
|7
|25-25
|24
|10
|Динамо
|19
|5
|8
|6
|18-15
|23
|11
|Урал
|19
|6
|5
|8
|19-30
|23
|12
|Оренбург
|18
|6
|5
|7
|19-18
|23
|13
|Крылья Советов
|18
|6
|3
|9
|16-24
|21
|14
|Анжи
|19
|5
|3
|11
|10-27
|18
|15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|14-22
|16
|16
|Енисей
|19
|2
|5
|12
|12-33
|11