"Краснодар" и "Оренбург" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 11 марта. Футболисты "Краснодара" сыграли вничью с "Оренбургом" со счетом 2:2 в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, на которой присутствовало 16 367 человек, прошла в Краснодаре.

В составе "Краснодара" забили Ари (64-я минута) и Дмитрий Скопинцев (73). У "Оренбурга" отличились Алексей Сутормин (41) и Адессойе Ойеволе (89). На 10-й минуте главный арбитр матча Алексей Матюнин назначил пенальти в ворота "Оренбурга", но голкипер гостей Евгений Фролов отразил удар Ари. Скопинцев, перешедший в "Краснодар" в минувшее трансферное окно из "Ростова", забил первый гол в официальных играх за краснодарскую команду.

"Краснодар" не может одержать победу в официальном матче в шестой игре подряд, ранее подопечные Мурада Мусаев потерпели два поражения и трижды сыграли вничью.

"Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 19 матчах. "Оренбург" идет на 12-й строчке, имея в активе 23 очка после 18 встреч.

В следующем матче 17 марта "Краснодар" на выезде сыграет с московским "Локомотивом", а "Оренбург" днем ранее дома встретится с московским "Динамо".