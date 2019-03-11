Гонщики в "Формуле-1" будут получать дополнительное очко за самый быстрый круг

ТАСС, 11 марта. Пилоты чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" будут получать дополнительное очко за самый быстрый круг в гонке. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации автомобильного спорта (FIA).

Отмечается, что гонщик получит очко за быстрейший круг, если финиширует в первой десятке. Также один балл получит его команда в зачет Кубка конструкторов. Правило будет действовать с сезона 2019 года.

Сезон-2019 в "Формуле-1" стартует 15 марта, первый этап пройдет в Австралии. Гран-при России в Сочи в 2019 году пройдет 27-29 сентября.