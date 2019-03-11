{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Формула-1

Гонщики в "Формуле-1" будут получать дополнительное очко за самый быстрый круг

Правило будет действовать с предстоящего сезона
Описание
© EPA-EFE/ENRIC FONTCUBERTA

ТАСС, 11 марта. Пилоты чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" будут получать дополнительное очко за самый быстрый круг в гонке. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации автомобильного спорта (FIA).

Отмечается, что гонщик получит очко за быстрейший круг, если финиширует в первой десятке. Также один балл получит его команда в зачет Кубка конструкторов. Правило будет действовать с сезона 2019 года.

Сезон-2019 в "Формуле-1" стартует 15 марта, первый этап пройдет в Австралии. Гран-при России в Сочи в 2019 году пройдет 27-29 сентября.

Теги
Формула-1
Футбол в Англии
Напавший на футболиста "Астон Виллы" болельщик "Бирмингема" приговорен к 14 неделям тюрьмы
Также Пол Митчелл получил 10-летний запрет на посещение футбольных матчей
Читать полностью