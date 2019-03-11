СМИ: Зидан на посту главного тренера "Реала" будет зарабатывать €16 млн в год

ТАСС, 11 марта. Зарплата главного тренера испанского футбольного клуба "Реал" Зинедина Зидана составит €16 млн в год. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter журналиста издания La Gazzetta dello Sport Николо Скиры.

О назначении Зидана главным тренером "Реала" было объявлено в понедельник. На этом посту он сменил Сантьяго Солари.

Также сообщается, что приоритетной целью на трансферном рынке будет французский полузащитник английского "Челси" Н'Голо Канте.

Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год, после чего ушел со своей должности по собственному желанию. После этого команду возглавил Хулен Лопетеги, которого в октябре сменил Солари. Вместе с Зиданом "Реал" три сезона подряд выигрывал Лигу чемпионов, дважды стал обладателем Суперкубка УЕФА, два раза становился победителем клубного чемпионата мира, выиграл чемпионат и Суперкубок Испании.