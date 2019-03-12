{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НБА

Драммонд и Конли стали лучшими по итогам 21-й игровой недели в НБА

Конли набирал в среднем за игру 31,3 очка, 7,7 передачи и 1,3 перехвата, на счету Драммонда - 22,3 очка, 18 подборов и 1,3 блокшота
Майк Конли AP Photo/Brandon Dill
Описание
Майк Конли
© AP Photo/Brandon Dill

ТАСС, 12 марта. Разыгрывающий "Мемфиса" Майк Конли (Западная конференция) и центровой "Детройта" Андре Драммонд (Восточная конференция) названы лучшими игроками 21-й недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс- служба лиги.

В трех матчах "Мемфиса", все из которых стали победными, Конли набирал в среднем за игру 31,3 очка, делал 7,7 передачи и совершал 1,3 перехвата. Драммонд в четырех встречах (все победы) набирал в среднем 22,3 очка, совершал 18 подборов и делал 1,3 блокшота.

Благодаря таким результатам "Детройт" смог закрепиться в восьмерке сильнейших в Восточной конференции, расположившись на шестом месте. "Мемфис" идет вне зоны плей-офф, занимая 13-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Оба игрока впервые в сезоне стали лауреатами номинации. В прошлый раз лучшими были названы Донован Митчелл ("Юта") и Бен Симмонс ("Филадельфия").

Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Российские хоккеисты и лыжники поборются за последние медали Универсиады в Красноярске
Также на "Платинум-Арене" пройдет церемония закрытия Игр
Читать полностью