Драммонд и Конли стали лучшими по итогам 21-й игровой недели в НБА

ТАСС, 12 марта. Разыгрывающий "Мемфиса" Майк Конли (Западная конференция) и центровой "Детройта" Андре Драммонд (Восточная конференция) названы лучшими игроками 21-й недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс- служба лиги.

В трех матчах "Мемфиса", все из которых стали победными, Конли набирал в среднем за игру 31,3 очка, делал 7,7 передачи и совершал 1,3 перехвата. Драммонд в четырех встречах (все победы) набирал в среднем 22,3 очка, совершал 18 подборов и делал 1,3 блокшота.

Благодаря таким результатам "Детройт" смог закрепиться в восьмерке сильнейших в Восточной конференции, расположившись на шестом месте. "Мемфис" идет вне зоны плей-офф, занимая 13-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Оба игрока впервые в сезоне стали лауреатами номинации. В прошлый раз лучшими были названы Донован Митчелл ("Юта") и Бен Симмонс ("Филадельфия").