Партнер Пеле по "Сантосу" и сборной Бразилии Коутиньо умер в возрасте 75 лет

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 марта /ТАСС/. Партнер Пеле по национальной сборной Бразилии, Антонио Уилсон Виейра Онорио, более известный как Коутиньо, умер в возрасте 75 лет. Об этом на своей странице в Twitter сообщил бразильский клуб "Сантос", в составе которого Коутиньо также выступал вместе с Пеле.
"Мы потеряли одного из своих величайших наставников", - говорится в сообщении. - "Мы никогда не забудем Коутиньо, его победы и голы".
Соболезнования родственникам и болельщикам от коллег и соперников продолжают появляться на странице клуба в Twitter. По их мнению, Коутинью был самым выдающихся из напарников Пеле по нападению. По признанию самого игрока, ставшего чемпионом мира в 1962 году на турнире в Чили, он всегда по-настоящему играл в футбол только в составе родного "Сантоса".
A pequena área perdeu um dos seus professores. pic.twitter.com/XeTO3y4CZb— Santos Futebol Clube (@SantosFC) 11 марта 2019 г.
Коутиньо родился в 1943 году в городе Пирасикаба (юго- восточный штата Сан-Паулу) и уже в 14 лет начал выступать за "Сантос". Благодаря высокой технике владения мячом и умению завершить атаку, он вскоре стал играть на позиции центрального нападающего. В составе "Сантоса" футболист провел 457 матчей, в которых забил 368 мячей, став третьим по результативности за всю историю клуба.