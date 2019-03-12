Лыжник Киливнюк завоевал серебро Универсиады в масс-старте

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Кирилл Киливнюк занял второе место в масс-старте на 30 км на Универсиаде в Красноярске.
Победу одержал японец Наото Баба, преодолевший дистанцию за 1 час 10 минут 20,9 секунды, Киливнюк проиграл ему 30,8 секунды. Третьим финишировал россиянин Илья Порошкин (+35,8). Россиянин Егор Казаринов занял четвертое место (+1.55,7), Иван Якимушкин - пятое (+1.56,1), Антон Тимашов - седьмое (+2.01,9), Иван Кириллов снялся с дистанции.
Киливнюк является бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров 2018 года.
В медальном зачете Универсиады сборная России занимает первое место, завоевав 111 медалей - 40 золотых, 39 серебряных, 32 бронзовых. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-4-4). На третьей строчке располагается сборная Японии (5-4-4).
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|40
|39
|32
|111
|2
|Южная Корея
|6
|4
|4
|14
|3
|Япония
|5
|4
|4
|13
|4
|Австрия
|3
|3
|0
|6
|5
|Финляндия
|3
|2
|7
|12
|6
|Норвегия
|3
|2
|3
|8
|7
|Франция
|2
|4
|7
|13
|8
|Швейцария
|2
|2
|3
|7
|9
|Швеция
|2
|1
|2
|5
|9
|Германия
|2
|1
|2
|5
|11
|Белоруссия
|2
|1
|0
|3
|12
|Чехия
|1
|2
|3
|6
|13
|Китай
|1
|2
|1
|4
|13
|Канада
|1
|2
|1
|4
|15
|Италия
|1
|1
|1
|3
|16
|Польша
|1
|1
|0
|2
|17
|Казахстан
|0
|4
|3
|7
|18
|Грузия
|0
|0
|1
|1
|18
|Великобритания
|0
|0
|1
|1