{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Лыжник Киливнюк завоевал серебро Универсиады в масс-старте

Победу одержал японец Наото Баба, третьим финишировал россиянин Илья Порошкин
Описание
© Пресс-служба Универсиады

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Кирилл Киливнюк занял второе место в масс-старте на 30 км на Универсиаде в Красноярске.

Победу одержал японец Наото Баба, преодолевший дистанцию за 1 час 10 минут 20,9 секунды, Киливнюк проиграл ему 30,8 секунды. Третьим финишировал россиянин Илья Порошкин (+35,8). Россиянин Егор Казаринов занял четвертое место (+1.55,7), Иван Якимушкин - пятое (+1.56,1), Антон Тимашов - седьмое (+2.01,9), Иван Кириллов снялся с дистанции.

Киливнюк является бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров 2018 года.

В медальном зачете Универсиады сборная России занимает первое место, завоевав 111 медалей - 40 золотых, 39 серебряных, 32 бронзовых. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-4-4). На третьей строчке располагается сборная Японии (5-4-4).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия403932111
2Южная Корея64414
3Япония54413
4Австрия3306
5Финляндия32712
6Норвегия3238
7Франция24713
8Швейцария2237
9Швеция2125
9Германия2125
11Белоруссия2103
12Чехия1236
13Китай1214
13Канада1214
15Италия1113
16Польша1102
17Казахстан0437
18Грузия0011
18Великобритания0011
Теги
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Промоутер: организация боя Ковалев - Бивол потребует большой работы
Бой может пройти в конце лета
Читать полностью