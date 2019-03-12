Власти Казахстана заявили, что Полторанин не применял допинг, но имел такое намерение

"Полторанин не применял кровяной допинг, но ходил к врачу в Германии и сдал кровь - это доказано. Сейчас мы на связи с адвокатами и юристами - вина спортсмена не в употреблении допинга, а в намерении [принять]", - рассказал Мухамедиулы.

АСТАНА, 12 марта. /ТАСС/. Казахстанский лыжники Алексей Полторанин не применял кровяной допинг, но у него было такое намерение. Об этом на брифинге во вторник заявил министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы.

По его словам, факта переливания крови не было. "Австрийская полицейская служба официально это заявила, мы запрос сделали. Наша позиция - чтобы не было таких неспортивных шагов, мы вносим изменения в законодательство о спорте и спортивной деятельности. Мы впервые вносим нормы о наказании тех, кто принимал допинг", - пояснил министр.

Он отметил, что министерство сейчас принимает меры по защите прав Полторанина в судебных органах. "Он гражданин Казахстана, государство обязано его защищать. Чтобы его [обвиняли] только по тем нормам, где он допустил нарушение законодательства, чтобы не было дополнительных обвинений", - пояснил Мухамедиулы.

Полторанин временно отстранен Международной федерацией лыжного спорта от соревнований по подозрению в употреблении допинга. 27 февраля на чемпионате мира по лыжным видам спорта Полторанин должен был участвовать в индивидуальной гонке на 15 км классическим ходом. Однако на старт спортсмен не вышел. Позже появилась информация о том, что лыжника задержала полиция по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии провели успешную операцию против международной допинговой сети, в рамках которой состоялись семь обысков в расположении нескольких сборных команд на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Они задержали по подозрению в нарушении антидопингового законодательства, помимо Полторанина, двух спортсменов сборной Австрии и двух - Эстонии.